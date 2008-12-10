Павленко: у Харкова “дуже високі шанси” прийняти Євро-2012

Міністр України у справах сім`ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО вчора у Харкові ознайомився з ходом будівельних робіт на стадіоні "Металіст", дитячій академії футболу та харківському аеропорту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінспорту, міністр залишився дуже задоволеним та зазначив, що в питаннях підготовки до проведення матчів ЄВРО-2012 Харків демонструє позитивну динаміку, значно випереджаючи інші міста.

"Ці темпи дають Харкову дуже високі шанси для перемоги в конкурентній боротьбі за право стати приймаючим містом", - цитує главу Міністерства прес-служба.

Крім цього, за повідомленням Харківської облдержадміністрації, міністр відзначив, що рішення місцевої влади здати стадіон "Металіст" на півроку раніше зазначеного терміну, у грудні 2009 року, додало бонусів як Харкову особисто, так і Україні в цілому. “З такими партнерами хоче мати справу і центральна українська влада, і УЄФА", - підкреслив він.

Ю.ПАВЛЕНКО ще раз звернув увагу, що останнє рішення Виконкому УЄФА (26 вересня - УНІАН) зняло поділ на основні та резервні міста с точки зору приймаючих міст ЄВРО-2012. "Таким чином, всі шість українських міст є в рівному статусі щодо прийняття матчів, можливо, за виключенням Києва, де визначено проведення фінального матчу в 2012 році", - завірив міністр.