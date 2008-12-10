У Дніпропетровську вважають, що криза лише тимчасово вплине на Євро

Фінансово-економічна криза лише тимчасово вплине на підготовку будівельних об’єктів Дніпропетровська до Євро 2012. Як повідомили УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, про це вчора заявив голова Дніпропетровської ОДА Віктор БОНДАР, відповідаючи на питання журналістів під час спільного брифінгу із міністром у справах сім’ї, молоді та спорту Юрієм ПАВЛЕНКОМ.

"Безумовно, економічна криза позначиться на можливостях області щодо розвитку інфраструктури, але все, що залежить від обласних та міських бюджетів – наразі 100% робота в цьому напрямку забезпечується і триває", - сказав В.БОНДАР.

За його словами, криза загалом може позначитися на перспективах виконання великих інфраструктурних проектів у одному випадку - якщо держава не зможе переробити бюджетну політику і в наступні три роки не спрямує кошти на їх фінансування, то регіональні бюджети їх не потянуть.

Стосовно середнього бізнесу, сказав В.БОНДАР, сьогодні спостерігається зменшення активності будівельних компаній, через складність залучення кредитів та розробку проектів за рахунок кредитних коштів, а власних грошей більшість компаній наразі не має. "Ця криза такі проекти як готелі, розважальні центри, зупинить десь на півроку, але далі все одно, перед початком Євро-2012, відбудеться активне будівництво цих проектів, бо всі розуміють, що це прибуткова сфера і вакууму не буває. Залишається питання створення оптимальних умов для цього," – зауважив голова ОДА.

Зі свого боку, Ю.ПАВЛЕНКО те ж висловив переконання, що криза не вплине на поступ України і Польщі до Євро-2012 і зазначив, що на сьогодні Дніпропетровськ є лідером із підготовки до чемпіонату Європи з футболу.