На «Донбас Арені» встановлять 300 відеокамер

Система безпеки на «Донбас Арені» повністю відповідатиме вимогам УЄФА, що висуваються до п`ятизіркових стадіонів. При цьому людей у формі міліції тут практично не побачиш.

Забезпечувати порядок в будівлі і прилеглому до нього парку буде координаційний центр, куди увійдуть співробітники МВС, МНС і облздраву.

У приміщенні «Донбас Арени» створять так званий зал відеоспостереження, куди стікатиметься інформація від підготовлених за спеціальною програмою стюартов і супервайзерів.

Крім того, по всьому стадіону будуть встановлені датчики, сигналізація і більше 300 камер відеоспостереження. А уболівальникам, перш ніж потрапити на трибуну, доведеться пройти через контрольно-пропускний пункт із спеціальним турнікетом. Відвідувачів, що викликали підозру у охорони, чекає ручний огляд.

Прес-служба «Донбас Арени»