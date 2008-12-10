Луческу “приємно здивований грою “Барселони”

Головний тренер “Шахтаря“ Мірча ЛУЧЕСКУ вважає перемогу над ”Барселоною” важливою для іміджу свого клубу, але водночас він приємно здивований грою каталонської команди, яка провела поєдинок без восьми ключових гравців “основи”. Як повідомляє прес-служба “Шахтаря“, про це наставник гірників заявив на післяматчевій конференції, відповідаючи на питання журналістів.

“Повинен сказати, що я приємно здивований грою «Барселони», для нас це дуже важлива перемога, тому що з «Барсою» завжди грати важко“, - сказав М.ЛУЧЕСКУ.

Він також додав, що перемогу над каталонцями можна розцінювати як реванш і певну компенсацію за поразку в Донецьку. За його словами, відразу після фінального свистка він подумав: «Узяли реванш за поразку!»

Проте, відзначив головний тренер «Шахтаря», у нього до цих пір перед очима перша гра, яка була в Донецьку.

“Думаю, що «Барселона» цілком може стати переможцем Ліги чемпіонів. Але, звичайно, на другому місці в нашій групі мав був бути «Шахтар», а не «Спортинг»”, - підкреслив М.ЛУЧЕСКУ.

Як повідомляв УНІАН, вчора відбулися матчі шостого туру групового етапу Ліги Чемпіонів УЄФА в групі С: Барселона - Шахтар 2:3 (Сильвіньо 59, Бускетс 83 - Гладкий 31, 58, Фернандіньо 76); Базель - Спортинг 0:1 (Янник 19).

Таким чином у Барселони 13 очок, у Спортинга - 12, у Шахтаря - 9, у Базеля - 1.

Барселона і Спортинг виходять в 1/8 Ліги Чемпіонів, а Шахтар - в 1/16 Кубка УЕФА.