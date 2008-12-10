Школярі Львова проведуть дебати «Стадіон для Євро 2012»

Сьогодні, 10 грудня у Львові відбудуться дебати школярів «Стадіон для Євро 2012». Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міськради, участь у заході візьмуть діти віком від 10 до 13 років.

Під час дебатів школярі працюватимуть у таких командах «інженерів», «екологів», «міської ради», «ЗМІ» та «інвестори». Кожна з команд працюватиме над певними проектами, обговорюватиме їх за столом переговорів та презентуватиме напрацьовані результати роботи.