Школярі Львова проведуть дебати «Стадіон для Євро 2012»
10:08, 10 грудня 2008Футбол 2012
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Діти допоможуть дорослим?
Сьогодні, 10 грудня у Львові відбудуться дебати школярів «Стадіон для Євро 2012». Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міськради, участь у заході візьмуть діти віком від 10 до 13 років.
Під час дебатів школярі працюватимуть у таких командах «інженерів», «екологів», «міської ради», «ЗМІ» та «інвестори». Кожна з команд працюватиме над певними проектами, обговорюватиме їх за столом переговорів та презентуватиме напрацьовані результати роботи.
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