Шахтар виграв у Барселони

... а Спортинг - у Базеля

У матчі шостого туру групового етапу Ліги Чемпіонів УЄФА в групі C: Барселона - Шахтар 2:3 (Сильвіньо 59, Бускетс 83 - Гладкий 31, 58, Фернандіньо 76). У другому матчі цієї групи: Базель - Спортинг 0:1 (Янник 19). Таким чином у Барселони 13 очок, у Спортинга - 12, у Шахтаря - 9, у Базеля - 1. Барселона і Спортинг виходять до 1/8 Ліги Чемпіонів, а Шахтар - до 1/16 Кубка УЄФА.

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