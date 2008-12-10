Шахтар виграв у Барселони
09:30, 10 грудня 2008Футбол 2012
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... а Спортинг - у Базеля
У матчі шостого туру групового етапу Ліги Чемпіонів УЄФА в групі C:
Барселона - Шахтар 2:3 (Сильвіньо 59, Бускетс 83 - Гладкий 31, 58, Фернандіньо 76).
У другому матчі цієї групи:
Базель - Спортинг 0:1 (Янник 19).
Таким чином у Барселони 13 очок, у Спортинга - 12, у Шахтаря - 9, у Базеля - 1.
Барселона і Спортинг виходять до 1/8 Ліги Чемпіонів, а Шахтар - до 1/16 Кубка УЄФА.
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