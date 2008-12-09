Гвардіола вимагатиме від своїх гравців перемоги над “Шахтарем”
Тренер хоче побачити класний футбол
Головний тренер "Барселони" Хосеп Гвардіола вимагатиме від своїх підопічних перемоги над "Шахтарем", хоча на поле стадіону "Камп Ноу" і не вийдуть вісім гравців основного складу команди, повідомляє сайт uefa.com.
"Хлопці, яких я виберу, перед матчем почують від мене, що вони - перша команда "Барселони", що я чекаю від них перемоги і що вимагатиму від них поважати престиж виступу в Лізі чемпіонів, - сказав Х.Гвардіола. Крім того, додав наставник, він хоче побачити завзяття, концентрацію і класний футбол з боку тих, хто дістає не так багато можливостей проявити себе.
”Зокрема тому, що перший матч з "Шахтарем" був найважчим для нас в цьому євросезоні", - відзначив тренер.
Як раніше повідомлялося, в сьогоднішньому матчі завершального туру групового раунду Ліги чемпіонів з "Шахтером" Х.Гвардіола залишить у запасі вісьмох гравців "основи" "Барси". Самюель Ето`о, Віктор Вальдес, Дані Алвес, Карлес Пуйоль, Рафаель Маркес, Яя Туре, Хаві Ернандес і Ліонель Мессі одержали по два вихідних і не візьмуть участі в поєдинку з підопічними Мірчі Луческу.
Гвардіола категорично відмовляється називати це грою "другим складом" і вважає, що футболістам найближчого резерву буде украй корисно пройти непросту перевірку донецьким "Шахтарем".