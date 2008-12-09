Гвардіола вимагатиме від своїх гравців перемоги над “Шахтарем”

Головний тренер "Барселони" Хосеп Гвардіола вимагатиме від своїх підопічних перемоги над "Шахтарем", хоча на поле стадіону "Камп Ноу" і не вийдуть вісім гравців основного складу команди, повідомляє сайт uefa.com.

"Хлопці, яких я виберу, перед матчем почують від мене, що вони - перша команда "Барселони", що я чекаю від них перемоги і що вимагатиму від них поважати престиж виступу в Лізі чемпіонів, - сказав Х.Гвардіола. Крім того, додав наставник, він хоче побачити завзяття, концентрацію і класний футбол з боку тих, хто дістає не так багато можливостей проявити себе.

”Зокрема тому, що перший матч з "Шахтарем" був найважчим для нас в цьому євросезоні", - відзначив тренер.

Як раніше повідомлялося, в сьогоднішньому матчі завершального туру групового раунду Ліги чемпіонів з "Шахтером" Х.Гвардіола залишить у запасі вісьмох гравців "основи" "Барси". Самюель Ето`о, Віктор Вальдес, Дані Алвес, Карлес Пуйоль, Рафаель Маркес, Яя Туре, Хаві Ернандес і Ліонель Мессі одержали по два вихідних і не візьмуть участі в поєдинку з підопічними Мірчі Луческу.

Гвардіола категорично відмовляється називати це грою "другим складом" і вважає, що футболістам найближчого резерву буде украй корисно пройти непросту перевірку донецьким "Шахтарем".