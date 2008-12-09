Ізраїльтяни допоможуть Харкову з організацією парковок

У Харкові перебуває делегація інвесторів-фахівців з будівництва паркінгів та експлуатації парковок з ізраїльського міста–побратима Рішон-лє-Ціона.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міськради, у її складі президент компанії „CELLOPARK” Азар Гад СЕЛОК та власник компанії „ISRAPARK” Ади Нахум ХАЛЬПЕРН.

Сьогодні відбулася зустріч ізраїльських інвесторів з керівниками профільних департаментів міської ради. Вітаючи гостей, Харківський міський голова Михайло ДОБКІН висловив упевненість в тому, що цей візит буде першим кроком до реалізації практичних дій на допомогу Харкову з підготовкою парковочних місць для проведення матчів Євро-2012.

Під час переговорів відбулася презентація найсучаснішої системи оплати за користування парковкою за допомогою мобільного телефону - дуже зручна та проста система, яка дозволяє водієві здійснювати оплату, набравши лише один телефонний номер.

Для ознайомлення з ситуацією щодо парковок у Харкові та ділянками для можливого будівництва багатоповерхових паркінгів планується також виїзд ізраїльських підприємців на об’єкти.

Ізраїльські інвестори також візьмуть участь у роботі науково-практичного семінару „Інвестування в Україну: сучасність і перспективи”, що пройде 10-11 грудня в рамках Харківського інвестиційного форуму.