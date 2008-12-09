Львову допоможуть лобіювати «Євроколію» у Європі

До проекту «Євроколія» долучилась українська діаспора у Франції – українці зголосились допомогти Львівській міській раді лобіювати цей проект на європейському рівні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міськради, завтра, 10 грудня, відбудеться зустріч одного із партнерів міської ради Жаном-П’єром ЮЩИШИНОМ (Франція, Париж) з керівником Ради з міжнародної співпраці Парламенту Франції, основною метою якої є участь Франції у співфінансуванні «Євроколії».

Начальник управління зовнішньоекономічних відносин та інвестицій Львівської міськради Сергій КІРАЛЬ відзначив, що для міста цікаво почути пропозицію стосовно фінансування першого етапу розробки концепції проекту у вигляді грантів.

Нагадаємо, що проект «Євроколія» передбачає будівництво вузької колії європейського стандарту шириною 1435 мм від кордону з Польщею до Львова. Загальна протяжність колії – близько 85 км. Вартість проекту – понад 500 млн євро.

3 жовтня Львів досягнув політичної підтримки Єврокомісією цього проекту, а 15 листопада свою підтримку висловили керівники секретаріату III ПанЄвропейського Транспортного Коридору.