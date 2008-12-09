На львівський стадіон до ЄВРО 2012 прибула нова техніка
14:33, 09 грудня 2008Футбол 2012
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“Жодних зривів у будівництві немає”
До Львова на ділянку будівництва стадіону до ЄВРО 2012, що на Стрийській–Кільцевій дорозі, прибув ще один автопоїзд, який налічує 28 одиниць техніки, повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міськради.
Як розповів керівник “Дирекції з будівництва стадіону” Віталій СУЛИМА, до Львова пробуло два баштові крани, самоскиди, екскаватори та інша техніка, що буде використовуватися як вже зараз на земляних роботах, так і при спорудженні фундаменту на початку наступного року.
Він також зазначив, що наразі роботи ведуться в межах встановленого і затвердженого УЄФА графіку. «Жодних зривів у будівництві немає, тож в лютому ми розпочнемо встановлення фундаменту», - запевнив В.СУЛИМА.
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