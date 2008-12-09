На львівський стадіон до ЄВРО 2012 прибула нова техніка

До Львова на ділянку будівництва стадіону до ЄВРО 2012, що на Стрийській–Кільцевій дорозі, прибув ще один автопоїзд, який налічує 28 одиниць техніки, повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міськради.

Як розповів керівник “Дирекції з будівництва стадіону” Віталій СУЛИМА, до Львова пробуло два баштові крани, самоскиди, екскаватори та інша техніка, що буде використовуватися як вже зараз на земляних роботах, так і при спорудженні фундаменту на початку наступного року.

Він також зазначив, що наразі роботи ведуться в межах встановленого і затвердженого УЄФА графіку. «Жодних зривів у будівництві немає, тож в лютому ми розпочнемо встановлення фундаменту», - запевнив В.СУЛИМА.