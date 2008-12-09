Польща спростила залізничникам реалізацію проектів під Євро-2012

Сейм Польщі схвалив поправку до законопроекту, який спростить реалізацію важливих державних інвестицій польською залізницею, в тому числі, необхідних для проведення Євро 2012.

Як повідомляє РАР, компанія, яка спеціалізується на обслуговуванні залізничної інфраструктурі у Польщі, Polskie Linie Kolejowe (PLK) зможе швидше отримувати згоду на використання земель необхідних для будівництва та модернізації залізничних колій.

Згідно поправки, PLK може самостійно звертатися до місцевої адміністрації з проханням надати дозвіл на використання земель, необхідних для важливих державних залізничних інвестицій. Раніше цією справою займався міністр інфраструктури.

Що важливо, рішення воєводи автоматично надаватиме PLK право розпоряджатись земельною ділянкою без узгоджень з фактичними власниками землі. Місцева влада самостійно буде вирішувати справу компенсацій власникам землі за її використання PLK.

Компенсації за земельні ділянки буде виплачувати PLK, а не як раніше Фонд державного майна Польщі.

РАР відзначає, що під час обговорення законопроекту депутати підкреслювали важливість прийняття поправки для ефективного приготування Польщі до Євро-2012.