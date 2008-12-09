У Донецьку міліціонери і ультрас зіграли у футбол (фото)

У Донецьку відбувся матч з міні-футболу між командами міліціонерів і фанів-ультрас.

Як повідомили УНІАН у відділі зі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області, матч став "продовженням діалогу про взаєморозуміння і співпрацю між фанатським рухом і правоохоронцями".

7 грудня команді облуправління міліції протистояла команда "DreamTeam", яка представляла рух фанатів "Za Boys Ultra" футбольного клубу "Шахтар". Матч завершився перемогою міліціонерів з рахунком 5:2. На згадку про гру її учасники одержали призи.

Як зазначив начальник обласної міліції генерал Микола КУП’ЯНСЬКИЙ, "донецькі фанати - найорганізованіші в країні". "Проте і їм, і співробітникам міліції необхідно бути більш толерантними, з повагою ставитися і до культури фанатского руху, і поважати закон", - сказав М.КУП’ЯНСЬКИЙ. При цьому він висловив надію, що в майбутньому у правоохоронців і ультрас "не буде непорозумінь ані на спортивних аренах, ані в інших громадських місцях".

У свою чергу, один із лідерів фанатського руху "Za Boys Ultra" на ім`я Андрій запевнив, що фани разом із правоохоронцями постараються зробити так, щоб людям було цікаво приходити на футбольні матчі".

Фото з офіційного сайту ФК "Шахтар"