Держмитслужба спростила для ЧЄ-12 переміщення товарів через кордон

Державна митна служба України спростила оподаткування при переміщенні товарів через митний кордон України організаторами і учасниками фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Держмитслужби України.

Наказом від 1 грудня поточного року № 1346 Держмитслужба України внесла зміни до Плану діяльності Держмитслужби з підготовки проектів регуляторних актів на 2008 рік згідно з якими Розділ І „Проекти Законів України” доповнений ще одним проектом регуляторного акта.

Вищевказані доповнення розроблені з метою дотримання гарантій, наданих Держмитслужбою України УЄФА щодо проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в частині скасування оподаткування при переміщенні товарів через митний кордон України організаторами і учасниками чемпіонату, зазначили в прес-службі.