Шахтар більше не возитиме вболівальників за кордон

Керівництво донецького Шахтаря вирішило скоротити деякі витрати, пов`язані з маркетинговою діяльністю.

Вже оголошено, що вболівальники на виїзні матчі літати за рахунок клубу більше не будуть. У такі поїздки зазвичай Шахтар відправляв три літаки: один - з командою і два - з уболівальниками.

За словами генерального директора Шахтаря Сергія Палкіна, скорочення зазнають проекти, пов`язані з маркетинговою діяльністю.

"Ми зменшимо витрати, які можна назвати іміджевими. Аж до реклами матчів Шахтаря", - заявив Палкін.

Football.ua