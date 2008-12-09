Шахтар більше не возитиме вболівальників за кордон

10:16, 09 грудня 2008
Футбол 2012
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Керівництво вирішило скоротити витрати

Керівництво донецького Шахтаря вирішило скоротити деякі витрати, пов`язані з маркетинговою діяльністю.

Вже оголошено, що вболівальники на виїзні матчі літати за рахунок клубу більше не будуть. У такі поїздки зазвичай Шахтар відправляв три літаки: один - з командою і два - з уболівальниками.

За словами генерального директора Шахтаря Сергія Палкіна, скорочення зазнають проекти, пов`язані з маркетинговою діяльністю.

"Ми зменшимо витрати, які можна назвати іміджевими. Аж до реклами матчів Шахтаря", - заявив Палкін.

Football.ua

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