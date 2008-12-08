Васюник обіцяє до 2012 року електричку з ”Борисполя” до Києва

Віце-прем`єр-міністр Іван ВАСЮНИК переконаний, що до 2012 року між міжнародним аеропортом "Бориспіль" та Києвом буде запроваджено залізничне сполучення. Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час розширеного засідання Національних координаторів України та Польщі з питань підготовки країн до чемпіонату.

Так, за словами І.ВАСЮНИКА, наразі питання будівництва восьми кілометрової гілки залізниці до аеропорту вивчається Міністерством транспорту та зв`язку на технічному рівні і створюється інвестиційна пропозиція.

"Цей проект в часі реалізації потребує не більше двох років, тому ми фізично встигаємо його реалізувати", - сказав віце-прем`єр.