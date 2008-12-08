Суркіс: ніщо не зможе роз`єднати Україну і Польщу в проведенні Євро

Президент Федерації футболу Григорій СУРКІС переконаний, що Україна і Польща остаточно закріпили за собою право на проведення фіналу чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Києві на розширеному засіданні національних координаторів України та Польщі з питань підготовки країн до чемпіонату.

“Сьогоднішнє засідання ще раз конкретно засвідчило, що навіть теоретично неможливо уявити, що Польщу й Україну може щось роз`єднати в рамках проведення Євро-2012”, - сказав Г.СУРКІС.

Він зазначив, що наразі всі зусилля потрібно спрямувати на те, щоб добре підготуватися до засідання Наглядової ради УЄФА з Євро-2012 (10 грудня - УНІАН) та “починаючи з нового року до травня місяця демонструвати УЄФА наш спільний прогрес”. “Такі наші найближчі завдання”, - підсумував президент ФФУ.

Зі свого боку, президент польського футбольного союзу Гжегож ЛЯТО також підтвердив, що він розглядає лише Україну в якості партнера по прийому турніру. “Я не бачу жодного іншого партнера крім України для проведення Євро-2012”, - наглосив він.