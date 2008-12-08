У Вроцлаві на модернізацію вокзалу до ЧЄ-12 витратять 40 млн. євро

Міська влада Вроцлава та Польська залізниця (PKP) планують витратити 40 млн. євро на реконструкцію залізничного вокзалу в рамках підготовки до проведення чемпіонату Європи з футболу в 2012 році.

Як повідомляє Польське агентство преси (РАР), днями була презентована концепція модернізації вокзалу варшавською фірмою GRUPA 5, котра виграла організований містом та PKP тендер.

Вокзал у Вроцлаві, спроектований німецьким архітектором Вільгельмом Граповим, був збудований в першій половинні XIX сторіччя і з того часу реконструювався лише раз в 1904 році.

Презентована концепція передбачає створення у вокзалі додаткових комерційних площ. «Відтак сам будинок буде не лише залізничним вокзалом, але й торговою галереєю», - відзначає РАР.

Проект також передбачає створення офісних та багатофункціональних приміщень, а також підземний паркінг для 200 автомобілів.

GRUPA 5 планує підготувати детальний проект модернізації вокзалу до лютого 2009 року, аби в третьому кварталі наступного року можна було оголосити тендер на виконання будівельних робіт.

Таким чином, безпосередньо реконструкція могла б розпочатись наприкінці наступного чи на початку 2010 року.

Мер Вроцлава Рафал ДУТКЕВИЧ зауважив, що в планах також будівництво біля вокзалу готелю та офісних будинків, у чому потенційно зацікавлені приватні інвестори.

У такому разі загальний обсяг інвестицій склав би 300-400 млн. євро.

Як повідомляв УНІАН, Вроцлав є одним із 4 основних міст в Польщі, що прийматимуть матчі Євро-2012.

У Польщі також матчі пройдуть у Варшаві, Гданьську та Познані.

У польському резерві міст Краків та Хожув.