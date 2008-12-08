Васюник сподівається, що Львів вчасно збудує стадіон до Євро-2012

Віце-прем’єр-міністр Іван ВАСЮНИК сподівається, що у Львові вчасно буде збудовано новий стадіон, на якому мають пройти матчі Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у Києві на розширеному засіданні національних координаторів України та Польщі з питань підготовки двох країн до чемпіонату.

“Будівництво (стадіону до Євро-2012 - УНІАН) йде повним ходом. Генеральний підрядник уклав угоду, і є всі підстави стверджувати, що стадіон у Львові, як і стадіон у Києві, будуть здані вчасно”, - сказав І.ВАСЮНИК.

Він також зауважив, що, враховуючи готовність стадіону у Дніпропетровську і перспективи завершення будівництва “Донбас Арени” у Донецьку, українська сторона зробила все від неї залежне для того, щоб формула, прийнята два роки тому щодо чотирьох приймаючих міст з України та чотирьох з Польщі, працювала.

“Ми переконані, що у УЄФА є всі підстави у травні підтвердити цю формулу, вибравши чотири міста польських і чотири міста українських, у яких будуть проводитися фінальні ігри Чемпіонату Європи з футболу”, - додав віце-прем’єр.

Як повідомляв УНІАН, Україна та Польща у спільній заявці на проведення Євро-2012 вказали, що кожна сторона зобов`язується підгототувати по чотири основних та по два резервних міста для проведення футбольних матчів. Водночас, на останньому засіданні виконкому УЄФА у вересні було прийнято рішення скасувати такий розподіл.

Президент УЄФА Мішель ПЛАТІНІ заявив, що буде визначено шість або вісім найбільш готових міст і паритетний розподіл між державами-господарями при цьому не обов`язково буде дотримано. Головною умовою для проведення турніру він назвав готовність столиць двох країн – Києва та Варшави.