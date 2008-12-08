У лютому буде засідання українсько-польського комітету з Євро-2012

Україна та Польща домовилися активізувати підготовку до третього засідання спільного міжурядового комітету з питань підготовки та проведення Євро-2012, яке орієнтовно відбудеться у лютому 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив віце-прем’єр-міністр Іван ВАСЮНИК на розширеному засіданні національних координаторів України та Польщі з питань підготовки країн до чемпіонату.

За словами віце-прем’єра, пріоритетними питаннями цього засідання будуть обговорення та визначення спільної програми залучення інвесторів до підготовки об`єктів Євро-2012 в умовах економічної кризи, розбудова пунктів пропуску на українсько-польському кордоні та вироблення єдиної інформаційної політики в цьому питанні.

Зокрема, щодо останнього питання, зазначив І.ВАСЮНИК, на сьогоднішній зустрічі сторони обговорили проведення спільної інформаційної кампанії в Європі щодо підготовки Чемпіонату з футболу 2012 року, яка буде побудована на позитиві.

“Тут потрібна координація, тому що Європа дуже багато разів, як і Україна, і Польща, здригалася протягом останніх півроку від вельми нескоординованих дій не у плані будівництві стадіонів, а в плані інформаційної кампанії”, - сказав він.

Зі свого боку, міністр спорту і туризму Польщі Мірослав ДЖЕВЄЦКІ зауважив, що останнім часом поляки “відчували досить неприємний дискомфорт у спілкувані з мас-медіа, тому що дуже слабо проводилося будівництво стадіонів”. Зараз же у Польщі роботи проводяться успішно, тому, вважає міністр, “буде можливість покращити інформаційну політику”.

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня одне з вітчизняних інформагентств із посиланням на слова заступника голови Національного агентства України з проведення Євро-2012 (пізніше агентство було ліквідоване рішенням Кабміну) Євгена ВІЛІНСЬКОГО розповсюдило інформацію про нібито припинення будівельних робіт на 80% об`єктів до Євро-2012.

Того ж дня новий керівник Федерації футболу Польщі Гжегош ЛЯТО заявив, що “Польща в будь-якому випадку виконає свої обіцянки, але якщо Україна цього не зробить, тоді ми можемо провести турнір разом із Німеччиною”.

Пізніше обидва спростували свої заяви, але їхні слова спровокували низку критичних коментарів, поширених іноземними ЗМІ.