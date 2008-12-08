Уряд планує підтримати інвесторів будівництва готелів до Євро-2012

Кабінет міністрів України разом з Національним банком України вивчають можливості підтримки інвесторів будівництва готелів до Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив віце-прем’єр-міністр Іван ВАСЮНИК на розширеному засіданні національних координаторів України та Польщі з питань підготовки двох до Євро-2012.

«Уряд визначився в умовах кризи і обмеженого доступу до кредитних ресурсів на 2009 рік передбачити заходи підтримки інвесторів (будівництва готелів до Євро-2012 – УНІАН) для своєчасного завершення цих об’єктів», - сказав І.ВАСЮНИК. Він додав, що постійно наголошує на необхідності підтримки таких «декількох сотень інвесторів».

За словами віце-прем’єра, такі заходи можуть бути різними. Зокрема, зауважив він, уряд може погашати з бюджету кредитні ставки таким інвесторам, як він зараз робить з підприємствами агропромислового комплексу.

Крім цього, І.ВАСЮНИК наголосив, що уряд своєчасно фінансує реконструкцію НСК «Олімпійський» та будівництво злітно-посадкових смуг у шести аеропортах міст, що прийматимуть Євро-2012. Він зауважив, що бюджетне фінансування наступного року, як і цього, буде здійснюватися в повному обсязі та без затримок.

Зі свого боку, міністр спорту і туризму Польщі Мірослав ДЖЕВЄЦКІ підтвердив, що економічна криза не вплинула на підготовку його країни до Євро-2012. Водночас він додав, що зараз польський уряд вивчає можливість застосування упереджувальних заходів, щоб у 2009 році забезпечити фінансування підготовки до Євро-2012.