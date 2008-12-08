Польща позитивно оцінює створення координаційного бюро з Євро-2012

Польський уряд позитивно оцінює рішення Кабінету міністрів України щодо ліквідації Національного агентства з підготовки до Чемпіонату Європи з футболу 2012 року та створення у складі уряду координаційного бюро.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні у Києві заявив міністр спорту і туризму Польщі Мірослав ДЖЕВЄЦКІ на розширеному засіданні національних координаторів України та Польщі з питань підготовки країн до Євро-2012.

«Ми з величезним задоволенням сьогодні сприйняли інформацію про те, що в українському уряді було створено координаційне бюро з підготовки і проведення Євро-2012», - сказав М.ДЖЕВЄЦКІ. Він додав, що подібна структура існує у Польщі, де за підготовку до чемпіонату відповідальний уряд, який тісно співпрацює з футбольним союзом.

На його думку, таке рішення українського уряду призведе до того, що «ця подібність таких вертикалей набагато полегшить нашу співпрацю і взаємодію у підготовці та виконанні проекту Євро-2012».

За його словами зараз потрібно призначити відповідальних осіб з обох сторін, скласти графіки виконання заходів і співпрацювати в підготовці до турніру.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 грудня, відбулося розширене засідання національних координаторів України та Польщі з питань підготовки країн до чемпіонату за участю віце-прем’єр-міністра України Івана ВАСЮНИКА та міністра спорту і туризму Польщі М.ДЖЕВЄЦКІ.