”Укравтодор” витратив на дороги до Євро-2012 понад 1,8 млрд. грн.

Станом на 1 грудня 2008 року дорожньо-будівельних робіт на об`єктах Євро-2012 виконано на загальну суму державного бюджету 1 млрд. 808 млн. грн. (144% від річного плану).Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства транспорту і зв`язку України.

У тому числі з будівництва та реконструкції – 387 млн. грн. (81% від річного плану),

капітального ремонту – 1 млрд. 421 млн. грн. (182% від річного плану).Як повідомляв УНІАН, 2-го грудня голова «Укравтодору» Вадим ГУРЖОС заявив, що на всю програму підготовки дорожньої галузі до Євро-2012 необхідно 42,7 млрд. грн. Із них 15,78 млрд. грн. бюджетних коштів, зокрема із залученням кредитних коштів у сумі 12,9 млрд. грн. Кошти інвесторів на концесійних умовах – 13,98 млрд. грн.

В рамках підготовки до чемпіонату планується побудувати 301 км нових доріг, реконструювати 80 км існуючих і відремонтувати 4206 км доріг.