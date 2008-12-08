«Донбас Арену» поливатимуть дозовано

Під майбутнім трав`яним футбольним газоном «Донбас Арени» закінчують укладання дренажу. Ця ж конструкція стане одночасно й системою аерації - за допомогою дренажних труб до коріння трав`яного покриття можна буде подавати повітря.

Наступний етап польових робіт – монтаж системи зрошення.

Поливати газон будуть чітко дозованими нормами: рівно стільки, скільки необхідно для зрошення кожної окремо взятої зони поля. Комунікації для цього вже прокладають. Крім того, на стадіон активно завозиться пісок - готується так званий «підстильний шар», на який уже будуть укладатися рулони трави.

Прес-служба стадіону «Донбас Арена»