«Донбас Арену» поливатимуть дозовано
10:39, 08 грудня 2008Футбол 2012
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Повідомляє прес-служба стадіону
Під майбутнім трав`яним футбольним газоном «Донбас Арени» закінчують укладання дренажу. Ця ж конструкція стане одночасно й системою аерації - за допомогою дренажних труб до коріння трав`яного покриття можна буде подавати повітря.
Наступний етап польових робіт – монтаж системи зрошення.
Поливати газон будуть чітко дозованими нормами: рівно стільки, скільки необхідно для зрошення кожної окремо взятої зони поля. Комунікації для цього вже прокладають. Крім того, на стадіон активно завозиться пісок - готується так званий «підстильний шар», на який уже будуть укладатися рулони трави.
Прес-служба стадіону «Донбас Арена»
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