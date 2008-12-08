Сьогодні зустрінуться Національні координатори України та Польщі з Євро-2012

Брифінг о 13.00 год.

Сьогодні об 11.30 розпочнеться розширене засідання Національних координаторів України та Польщі з питань підготовки до Євро-2012 за участю віце-прем‘єр-міністра України Івана ВАСЮНИКА та міністра спорту та туризму Республіки Польща Мірослава ДЖЕВЄЦЬКОГО. Як повідомляє Урядовий портал, о 13.00 відбудеться брифінг І.ВАСЮНИКА та М.ДЖЕВЄЦЬКОГО. Захід відбудеться за адресою: вул. Інститутська, 7, приміщення Клубу Кабінету міністрів. Акредитація триває до 9.00. Телефони для акредитації: 8 067 964 34 59, 8 095 206 45 60.

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