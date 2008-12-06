Ахметов прийняв рішення щодо головного тренера ”Шахтаря”

Президент ФК "Шахтар" Рінат АХМЕТОВ вирішив, що Мірча ЛУЧЕСКУ залишиться головним тренером команди.

Про це заявив генеральний директор клубу Сергій ПАЛКІН на зустрічі з командою, повідомили УНІАН в прес-службі "Шахтаря".

За словами С.ПАЛКІНА, "від імені президента клубу" він повідомив футболістам, що "біля керма команди залишається ЛУЧЕСКУ, довіра до нього цілковита".

"Очолювати команду "Шахтар" має професіонал високого рівня, причому із серйозною мотивацією на нові перемоги. Така людина - Мірча ЛУЧЕСКУ", - сказав С.ПАЛКІН гравцям. При цьому він наголосив, що необхідність "зробити жорсткий акцент на цьому питанні" була викликана великою кількістю "чуток, інсинуацій навколо постаті наставника "Шахтаря".

"І президент клубу, і уболівальники, і всі ми чекаємо від команди більшого. "Шахтар" укомплектований прекрасними виконавцями, на кожній позиції є здорова конкуренція", - відзначив гендиректор клубу і додав, що "можна сказати з упевненістю на 99%, що в міжсезонні придбань у нас не буде".