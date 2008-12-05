В Донецьку кажуть, що кошти на аеропорт використали ефективно

Звинувачення Рахункової палати України в неефективному використанні коштів державного бюджету, призначених для комплексної реконструкції, розширення й технічного переоснащення комунального підприємства “Міжнародний аеропорт Донецьк”, голова Донецької обласної ради Анатолій БЛИЗНЮК вважає не обгрунтованими.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції.

«Я можу сказати, що за тими цифрами, які там названі, вже давним-давно наручники наділи б тим, хто вчинив ці порушення», - сказав А.БЛИЗНЮК.

Він пояснив, що «на засіданні колегії Рахункової палати був мій заступник Ігор КОВАЛЬ, який все довів, усе розповів, це все було визнано, і після ухвалення цього рішення, практично два місяці тому, сьогодні отаким чином вийшла ця інформація з відповідними там коментарями».

А.БЛИЗНЮК розповів, що «ще в 2003 році ми почали займатися розробкою документації, ідеологією з реконструкції аеровокзального комплексу, і почали із злітно-посадочної смуги, аби приймати всі типи літаків». За його словами, на рівні регіону була проведена величезна робота, в результаті якої було витрачено 10 млн. грн. коштів місцевого бюджету. «10 млн. грн. - це наші кошти, комунальні, і вони, повірте, використані ефективно», - наголосив А.БЛИЗНЮК.

Він нагадав, що з 2003 по 2007 рік, до початку будівництва в аеропорту нової штучної злітно-посадочної смуги, «було зібрано 700 підписів, 12 розпоряджень і документів, 4 - на центральному рівні, постанови Кабінету Міністрів, виділення землі тощо, там же цілий процес». «А за цей час мінялися уряди, і розпорядження Кабінету Міністрів "Про затвердження комплексного проекту титулу" затверджувалося 5 місяців, Постанова Кабінету Міністрів "Про розподіл коштів Держбюджету на будівництво" приймалася впродовж наступних 5 місяців», - розповів А.БЛИЗНЮК.

За його словами, «ми почали будувати, ми використали в 2007 році 150 млн. коштів», і потім, коли прийшов новий уряд, вів заявив, що гроші на будівництво комунального об`єкту направляти не буде, і якщо Донецьк потребує державної допомоги, він повинен передати аеропорт у державну власність.

На сесії облради було ухвалено рішення про передачу в державну власність аеропорту, сказав А.БЛИЗНЮК. Але аеропорт є об`єктом незавершеного будівництва, і виникають складнощі. Тому дирекцію аеропорту залишили колишньою, але взяли під контроль Міністерства транспорту, пояснив А.БЛИЗНЮК. «У них вистачило розуму: залишили дирекцію, і контролює Мінтранс повністю, від початку і до кінця. Все фінансування, всі кошториси, все контролюється Мінтрансом. Тому жодного напруження, що його сьогодні хтось спробував там влаштувати, його просто немає, триває робота», - сказав він. І ще раз акцентував: «Тому відбувається нормальний процес. Я б просив, щоб ви не робили з цього проблему. І ті, які її (інформацію) таким чином піднесли, вони, щонайменше, не праві».

При цьому А.БЛИЗНЮК повідомив, що, звичайно, під час будівництва злітно-посадочної смуги виникали непередбачені обставини: «А те, що на місці будівництва було виявлено 6 авіабомб, які не вибухнули? Поставте питання: вони в кошторисі, в проекті були передбачені? Чи на це гроші були покладені, чи для цього треба було шукати десь гроші і час?». За його словами, «міністр сюди приїхав регіональної політики, подивився і говорить: я такого будівництва в Україні з дня її незалежності ще не бачив».

Голова облради відзначив, що сьогодні будівництво злітно-посадочної смуги ведеться в нормальному режимі, вже «прокладено три смуги протяжністю 3 км 600 метрів, і четверта смуга вже пішла на другий кілометр, тобто, через 3-4 дні за гарної погоди (при мінусовій температурі не можна класти бетон) ця частина смуги буде закінчена».

«На сьогодні з 736 млн. грн., виділених у держбюджеті на фінансування, використано 376 млн. грн. На 100 млн. грн. виконано робіт, з яких 25 млн. грн. ще зобов`язані сплатити», - сказав А.БЛИЗНЮК, наголосивши, що «всі перевіряють, всі дивляться - від початку і до кінця все перевіряється».

Він також підтвердив, що «Управління капітального будівництва (УКБ) дійсно ніколи не проектувало аеропортів, і не збиралося проектувати», а було генеральним підрядником у роботі з проектування і залучало фахівців.

А.БЛИЗНЮК підсумував: «Колегія КРУ відбулася з розгляду цього питання, ухвалено всі рішення, виправлено всі помилки, на які було вказано. Все, крапка! Я проводжу цю прес-конференцію для того, щоб сказати: не вигадуйте. Я не знаю, це чиясь чорна заздрість, що Донецьк ще щось будує, попри кризу».

Як повідомляв УНІАН, у повідомленні прес-служби Рахункової палати 4 грудня наголошувалось, що Міністерство транспорту і зв`язку України спільно з Донецькою обласною радою не забезпечили ефективного використання коштів державного бюджету, призначених для комплексної реконструкції, розширення й технічного переоснащення комунального підприємства “Міжнародний аеропорт Донецьк”.

За даними Рахункової палати, більш як 26 мільйонів гривень було використано з порушенням законодавства в 2007 і 2008 роках, ще близько 13 мільйонів гривень витрачалися вкрай неефективно. Крім того, за даними Рахункової палати, управління бюджетними коштами було пов`язане з численними порушеннями законодавства, що призвело до недотримання термінів будівництва, незаконних витрат і завдання суттєвих збитків державі.