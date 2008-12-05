Васюник: уряд має намір скоротити процедури здачі збудованих готелів
Які входять до програми ЄВРО 2012
Уряд працює над вирішенням питання щодо спрощення процедурних процесів при будівництві готелів і, зокрема, вже зараз готується скорочення процедури здачі збудованого об’єкту, для чого наразі потрібно зібрати більше 25 підписів, а тягнеться це 3 - 5 місяців.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, про це сьогодні у Львові заявив віце-прем’єр-міністр України Іван ВАСЮНИК на зустрічі з власниками готелів.
Окрім того, за його словами, уряд розробляє механізм для вільного надання кредитів готелям, які входять до програми ЄВРО 2012, а також розглядає можливість зменшення кредитного тиску на них.
Зі свого боку, міський голова Львова Андрій САДОВИЙ заявив, що у випадку надання готелем фінансових гарантій реалізації проекту, міська влада зі свого боку готова надати максимальне сприяння. Він також пообіцяв, що зустрінеться із кожним представником готелю, який потребуватиме допомоги від міста.