“Шахтар” одержить 370 тис.євро за участь гравців у матчах ЧЄ-2008

Донецький футбольний клуб ”Шахтар” одержить 372,5 тис. євро за участь гравців клубу у складі національних збірних у матчах чемпіонату Європи з футболу 2008 року.

Як повідомляє сайт uefa.com, УЄФА завершив фінансові розрахунки, що стосуються Євро-2008, і тепер може почати розподіл коштів між національними асоціаціями, які вони мають передати своїм клубам за їх внесок в успішне проведення чемпіонату в Австрії та Швейцарії.

Загальна сума, намічена для передачі за підсумками Євро-2008, 43,5 млн. євро. За підсумками Євро-2012 її планується збільшити до 55 млн. за умови, що наступний чемпіонат принесе приблизно такий самий дохід, як турнір цього року.

Перерахування за внесок у проведення фінальної стадії Євро-2008 одержать 180 клубів, які представляють 24 із 53 асоціацій УЄФА. Найбільшу суму УЄФА має намір передати німецьким клубам – загалом більш як 6,8 млн. євро. Далі слідує Іспанія - 5,1 млн. євро, Англія – більше 4,8 млн. та Італії – майже 4,3 млн.

Серед клубів, що лідирують за кількістю представників на Євро-2008, на першому місці бременський "Вердер" (Німеччина) - майже 1,1 млн. євро, "Ліон" (Франція) - близько 1,04 млн. і мюнхенська "Баварія" (Німеччина) - 1,02 млн.

Федерація футболу України одержить 372 тис. 513 євро для передачі ФК “Шахтар”, єдиному вітчизняному клубу, який заслужив нагороду за участь своїх гравців у минулому чемпіонаті Європи.

Довідка УНІАН. Розподіл коштів, одержаних від проведення чемпіонатів Європи з футболу 2008 і 2012 років, було обумовлено в Меморандумі про взаєморозуміння, укладеного між УЄФА і Асоціацією європейських клубів (АЄК) 21 січня 2008 року.

Частка кожного клубу обчислюється, виходячи з того, скільки днів кожен його представник провів разом зі своєю збірною на чемпіонаті Європи. Термін обчислювався, починаючи за два тижні до першого матчу збірної на Євро і закінчуючи днем, наступним після дня завершення її виступів. Певний відсоток цієї суми має бути перерахований клубу або клубам, чиї кольори захищав футболіст упродовж двох років до фінальної стадії першості континенту.

Щоб мати право на отримання частини коштів від проведення Євро-2008 і Євро-2012, клуби повинні були надати УЄФА спеціальну анкету, в якій вони давали згоду підтримувати змагання національних команд і поважати положення ФІФА, відпускаючи футболістів до збірної.

Анкети заповнили, підписали і відправили УЄФА 636 клубів.