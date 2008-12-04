Кошти на реконструкцію аеропорту «Донецьк» використані неефективно

Міністерство транспорту і зв`язку України спільно з Донецькою обласною радою не забезпечили ефективного використання коштів державного бюджету, призначених для комплексної реконструкції, розширення і технічного переоснащення комунального підприємства „Міжнародний аеропорт Донецьк”.

Такий висновок Колегія Рахункової палати зробила за результатами аудиту використання в 2007 році і в 1-му півріччі 2008 року коштів субвенції з Державного бюджету обласному бюджету Донецької області на комплексну реконструкцію, розширення і технічне переоснащення комунального підприємства „Міжнародний аеропорт Донецьк”.

Як йдеться в переданому УНІАН повідомленні прес-служби Рахункової палати, понад 26 мільйонів гривень були використані з порушенням законодавства в 2007 і 2008 роках, ще близько 13 мільйонів гривень витрачалися вкрай неефективно. Крім того, за даними Рахункової палати, управління бюджетними коштами було пов`язане з численними порушеннями законодавства, призвело до недотримання термінів будівництва, незаконних витрат і нанесення істотних збитків державі.

За оцінкою фахівців Рахункової палати, порушення у використанні коштів Держбюджету носили системний характер. Зокрема, положення в Угоді між Міністерством транспорту і зв`язку України і Донецькою обласною радою допускали різне трактування щодо об`єктів, які повинні були бути передані у державну власність. Термін дії угоди закінчувався раніше, ніж мало завершитися будівництво. Як вважають у РП, це створювало загрозу того, що об`єкти, на які витрачалися кошти Державного бюджету, не будуть згодом у державній власності.

Аудитори також встановили, що генеральний проектант будівництва злітно-посадочної смуги - Донецьке обласне об`єднання капітального будівництва – взагалі не мало дозволу на проектування аеродромів і не мало практичного досвіду проектування подібних об`єктів. Слідством цього стало затвердження проекту, який у подальшому вимагав істотної доробки. За рахунок змін проектних рішень зростання вартості будівництва, порівняно з первинним проектом, становило понад 127 млн. грн. При цьому виконавці додаткових робіт визначалися без проведення процедури закупівлі. За даними РП, як наслідок, понад 25 млн. грн., які надійшли на будівництво, були використані з порушенням чинного законодавства.

Також, у Рахунковій палаті зазначають, що на сьогодні очевидно, що, порушуючи постанови уряду щодо підготовки до Євро-2012, Мінтрансзв’язку не забезпечить у 2008 році залучення для цього будівництва 45 млн. грн. коштів інвесторів. За результатами аудиту фахівці Рахункової палати зробили висновок, що терміни завершення комплексної реконструкції аеропорту знаходяться на межі зриву.

Довідка УНІАН. На будівництво і реконструкцію КП «Міжнародний аеропорт «Донецьк» постановою №505 Кабміну від 21 травня 2008 р. (Порядок використання в 2008 році коштів, передбачених у Державному бюджеті для будівництва, реконструкції і ремонту аеропортів державної і комунальної власності) виділено 733,3 млн. грн.