Польща 23 грудня оголосить тендер по Сльонському стадіону

Адміністрація Сльонського воєводства (Польща) планує 23 грудня оголосити перший етап тендеру на модернізацію Сльонського стадіону в Хожові.

Як повідомляє РАР, результати першого етапу тендеру, в рамках якого буде обрано фірми, що відповідають висунутим критеріям, будуть оголошені наприкінці березня 2009 року.

Під час другого етапу планують обрати переможця, котрий виконає всі необхідні роботи.

Реконструкцію планується розпочати 1 липня наступного року.

Проект модернізації готує німецька фірма GMP, яка має надіслати кінцеву його версію місцевій адміністрації, яка є власником стадіону, до 10 грудня цього року.

За попередніми оцінками, реконструкція, в рамках якої буде збудована нова трибуна, додаткові приміщення, споруджені паркінги, нові торгові точки та туалети, встановлена нова аудіо систему та skybox коштуватиме близько 360 млн. злотих (майже 120 млн. доларів).

Після модернізації стадіон міститиме понад 52 тисячі глядачів.

В тому числі, буде передбачено понад 700 місць для журналістів та 132 для осіб на інвалідних візках.

Як повідомляв УНІАН, Хожув є одним із двох резервних міст для проведення мачтів Євро-2012. У польському резерві також Краків.

Основні 4 міста, в яких мають пройти матчі фіналу Чемпіонату Європи з футболу у 2012 році, це Варшава, Гданськ, Вроцлав і Познань.