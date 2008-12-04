Президент ФФУ задоволений ходом підготовки Харкова до Євро-2012

Президент Федерації футболу України Григорій СУРКІС задоволений ходом підготовки у Харкові до проведення фінальної частини футбольного Чемпіонату Європи 2012 року.

«Процес підготовки до Євро-2012 у Харкові йде чудово», - сказав Г.СУРКІС в ексклюзивному коментарі кореспонденту УНІАН.

«І реконструкція аеропорту, і стадіону «Металіст», - зазначив він, - проходять успішно і залишають приємне враження від уже зробленого».

Президент ФФУ позитивно оцінив спільну роботу місцевої влади у процесі підготовки Харкова до Євро-2012.

«І влада області, і влада міста, а також ті, хто в силу обов’язків реалізує програму підготовки у Харкові до Євро, виглядають однією командою, зацікавленою у досягненні потрібного результату, і це дуже помітно», - сказав Г.СУРКІС. «Якщо так буде й надалі, - додав він, - можна не сумніватися в успіху, хоча те, чи прийме Харків Євро-20112, залежить не лише від цього міста».

Г.СУРКІС висловив також задоволення від матчу групового турніру на Кубок УЄФА між харківським “Металістом” і грецьким “Олімпіакосом”, який він подивився 3 грудня у Харкові на стадіоні «Металіст». На його думку, «амбітна команда» під керівництвом тренера Мирона МАРКЕВИЧА сьогодні демонструє цілком сучасний футбол і зайвий раз підтверджує наявність у Харкові «чудової футбольної школи».

Як повідомляв УНІАН, у черговому раунді групового турніру УЄФА 3 грудня “Металіст” виграв у “Олімпіакоса” (Греція) з рахунком 1:0 і вийшов до наступної стадії змагань за європейський Кубок.

Довідка УНІАН. До основних міст, які прийматимуть Євро-2012 в Україні, зараховано Київ, Донецьк, Дніпропетровськ і Львів, до резервних – Харків і Одесу. Функціонери УЄФА не раз звертали увагу на різний ступінь готовності цих міст до прийому Євро-2012.