Німецька залізниця розглядає можливість фінансування «Євроколії»

Німецька національна залізнична компанія Deutsche Bahn («Дойче бан») розглядає можливість підтримки та фінансування концепції проекту «Євроколія» до Львова.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міськради, з відповідним зверненням до монополіста у сфері залізничного транспорту Німеччини звернулось керівництво секретаріату III ПанЄвропейського Транспортного Коридору, до якого входить і Львів.

«Зараз ми очікуємо відповідь Deutsche Bahn щодо їхнього рішення. Паралельно ми проводимо переговори із компанією EPG з Ерфурда (Німеччина), яка може бути залучена як виконавець окремих робіт. Загалом на сьогодні тісно випрацьовуємо саме німецький напрямок», – сказав начальник управління зовнішньоекономічних відносин та інвестицій Львівської міської ради Сергій КІРАЛЬ.

В рамках проекту «Євроколія» Львів планує збудувати вузьку колію європейського стандарту шириною 1435 мм від кордону з Польщею до Львова загальною протяжністю 85 км. Загалом III транспортний коридор має протяжність 1640 км., охоплюючи територію трьох країн – Німеччини, Польщі та України. Передбачається, що колія з’єднає Дрезден, Вроцлав, Краків, Жешів, Львів та в перспективі Київ.

Нагадаємо, що Deutsche Bahn – німецька національна залізнична компанія і одна з найбільших транспортних корпорацій в світі. Вона заснована в 1994 році як наступник колишніх державних залізниць Західної і Східної Німеччини, яка придбала декілька приватних залізниць. Компанія існує у вигляді акціонерного товариства, всіма акціями якого володіє Федеративна Республіка Німеччини. Власні проекти компанія має також у Великобританії. Окрім того Deutsche Bahn активно цікавиться власним розвитком в напрямку Східної Європи.