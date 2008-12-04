Підготовка Євро-2009 і Євро-2012 на Донеччині проходить планомірно

Підготовка до молодіжного Чемпіонату Європи з футболу 2009 року і Чемпіонату Європи з футболу 2012 року проходить у Донецькій області планомірно, констатує голова облдержадміністрації Володимир ЛОГВИНЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав учора на прес-конференції. За словами губернатора, «підготовку до Євро-2009 і Євро-2012 ми розглядаємо як єдиний проект підготовки».

Він зазначив, що стосовно Євро-2009, то всі спортивні об`єкти, «які задіяні в проведенні цього чемпіонату, тобто, спортивна частина – вона 100% готова і, по суті, підтверджена інспекторами УЄФА». Щодо інфраструктури і, зокрема, щодо реконструкції гуртожитків «і цей рік, і наступний рік ми розраховуємо на те, що продовжуватимемо освоювати необхідні обсяги», - сказав В.ЛОГВИНЕНКО.

За його словами, «те, що стосується дорожнього будівництва, воно не зупинялося як у планах підготовки до Євро-2009, так і до Євро-2012».

Губернатор повідомив, що «цього року додали (направили з держбюджету – УНІАН), здається, 110 млн. грн. на завершення першої черги об`їзної дороги навколо стадіону «Донбас Арена», що будується, реконструкцію бульвару Шевченка в Донецьку і два транші з цієї суми - на об`їзні дороги біля Ясинуватої і до траси на Дніпропетровську область».

«Таким чином, ті плани, які ми визначали на цей рік, в принципі, вони профінансовані держбюджетом», - підкреслив В.ЛОГВИНЕНКО.

Кажучи про злітно-посадочну смугу, що будується в аеропорту Донецька, він зазначив, що «фінансування там іде в повному обсязі». Губернатор повідомив, що «на 28 листопада залишалося укласти в бетон площу завдовжки 4450 м і шириною 15 м». «Всі названі об`єкти фінансуються з держбюджету», - додав В.ЛОГВИНЕНКО.