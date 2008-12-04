Консультанти «Донбас-Арени» допомагатимуть Львову зі стадіоном

Департамент «ЄВРО 2012» Львівської міської ради уклав угоду з ТзОВ «ПМ Консалтинг» про надання консультаційних послуг щодо організації служби замовника Дирекцією з будівництва стадіону у Львові.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міськради, 24 листопада виконком прийняв рішення виділити 35 тис. грн. для фінансування співпраці з цією консалтинговою компанією.

В обсяг послуг входить розробка організаційної структури, системи документообігу та формалізація основних бізнес-процесів. Зокрема, розробка проектів регламентів роботи по бізнес-процесах: ініціація проекту, узгодження і дозволи, організація і адміністрування тендерів, адміністрування договорів, контроль будівельно-монтажних робіт, фінансовий супровід проекту, введення стадіону в експлуатацію, а також розроблення карти ризиків реалізації проекту для їх мінімізації.

«ПМ Консалтинг» має досвід проведення аналогічної роботи в рамках будівництва донецького стадіону до “Донбас Арена”. А Львову вкрай необхідна консультативна допомога з будівництва стадіону, оскільки це, в першу чергу, економія часу, який не буде витрачатися на реалізацію не оптимальних рішень, а потім виправлення їх наслідків.

В міськраді переконані, що в результаті співпраці з ТзОВ «ПМ Консалтинг» одразу отримають ефективну структуру в особі «Дирекції з будівництва стадіону» та організацію її роботи.

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада виконком Львівської міської ради створив «Дирекцію з будівнництва стадіону», яка має безпосередньо відповідатиме за будівництво спортивної арени до Євро-2012.

Зокрема, Дирекція буде контролювати виконання генпідрядником обов’язків, передбачених угодою, витрату ним коштів, а також здійснюватиме інші функції в якості служби замовника. Окрім того, Дирекція отримала завдання розробити стратегію використання стадіону після його будівництва.