Металіст вийшов до 1/16 Кубка УЄФА

09:37, 04 грудня 2008
Футбол 2012
0 0

Команда виграла у Олімпіакоса

Хрківський "Металіст" достроково забезпечив собі вихід до  плей-офф Кубка УЄФА, перемігши вдома грецький "Олімпіакос".

Металіст - Олімпіакос 1:0 (Едмар 87).

У другому матчі цієї групи з таким же рахунком Герта програла на своєму полі Галатасараю 0:1 (Барос 69 пен.).

У Галатасараю 9 очок після чотирьох ігор, у Металіста - 7(3), Олімпіакоса 3(3), Герти - 2(3), Бенфіки 1(3).

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter