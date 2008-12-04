Металіст вийшов до 1/16 Кубка УЄФА
09:37, 04 грудня 2008Футбол 2012
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Команда виграла у Олімпіакоса
Хрківський "Металіст" достроково забезпечив собі вихід до плей-офф Кубка УЄФА, перемігши вдома грецький "Олімпіакос".
Металіст - Олімпіакос 1:0 (Едмар 87).
У другому матчі цієї групи з таким же рахунком Герта програла на своєму полі Галатасараю 0:1 (Барос 69 пен.).
У Галатасараю 9 очок після чотирьох ігор, у Металіста - 7(3), Олімпіакоса 3(3), Герти - 2(3), Бенфіки 1(3).
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