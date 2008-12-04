15 грудня у Гданську почнуть будувати стадіон до Євро-2012

15 грудня у польському місті Гданськ розпочнеться будівництво стадіону до чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як повідомили УНІАН в компанії PL.2012, що займається координацією підготовки Польщі до Євро-2012, компанія BIEG 2012, створена для підготовки Гданська до чемпіонату, підписала контракт з компанією Wakoz, яка напередодні виграла тендер на проведення підготовчих робіт з будівництва у місті стадіону.

Стадіон, де мають відбутись три матчі чемпіонату, планується ввести в експлуатацію у 2011 році.

Wakoz за 6 місяців повинна підготувати територію для початку спорудження Гданського стадіону. Вартість контракту (без податків) - 102 млн. злотих (близько 34 млн. доларів за нинішнім курсом).

Компанія Wakoz також проводить підготовчі роботи до будівництва стадіону у Вроцлаві.

Кошторис будівництва стадіону складає 623 млн. злотих (більш як 200 млн. доларів).

Довжина гданської арени, яка розташується на території 34 га і матиме 7 наземних та 1 підземний рівень, становитиме 227 м, ширина - 194 м, а висота - 45 м.

Стадіон розрахований на 44 тисячі глядачів, в тому числі 1500 місць VIP-трибуни.

Згідно з проектом, паркінг біля стадіону зможе вмістити 1800 автомобілів та 160 вантажівок.

Як повідомляв УНІАН, Гданськ є одним із 4 основних міст в Польщі, що прийматимуть матчі Євро-2012. У Польщі матчі пройдуть також у Варшаві, Вроцлаві та Познані. У польському резерві - міста Краків та Хожув.