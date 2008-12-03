Червоненко став І заступником мера Києва з питань підготовки до ЧЄ-12

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ призначив Євгена ЧЕРВОНЕНКА і Ірену КІЛЬЧИЦЬКУ першими заступниками голови КМДА.

Як передає кореспондент УНІАН, про ці призначення Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ сьогодні повідомив в інтерв`ю журналістам.

Є.ЧЕРВОНЕНКО став першим заступником голови КМДА з питань підготовки до Євро-2012, І.КІЛЬЧИЦЬКА – першим заступником з питань медицини. Таким чином, на сьогоднішній день у Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО чотири перші заступники.

На прохання журналістів прокоментувати поширену наприкінці минулого тижня інформацію в ЗМІ з приводу того, що Є.ЧЕРВОНЕНКО буде першим заступником Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, мер столиці відповів: «Так, я його призначив заступником, першим заступником. Він відповідатиме за Євро, тому що уряд провалив Євро-2012. Я знаю ЧЕРВОНЕНКА. Він неоднозначна фігура. Але він дуже енергійний і амбітний економіст. Він зробить Євро і забезпечить реалізацію відповідної програми не тільки в Києві, але й в країні».

Разом з тим, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ повідомив: «Я вчора виконав дуже важливу соціальну місію і призначив першим заступником своїм з питань медицини Ірену КІЛЬЧИЦЬКУ, яку дуже полюбили кияни. Це давно заслужена нею посада».

Як відомо, також першими заступниками голови КМДА є Анатолій ГОЛУБЧЕНКО і Денис БАСС.