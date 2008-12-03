«Укравтодор»: у проекті кільцевої навколо Києва доримано всіх норм

Голова «Укравтодору» Вадим ГУРЖОС заявляє, що будівництво Великої кільцевої дороги навколо Києва не потрібно погоджувати з містом Українка. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства транспорту та зв`язку України.

"Нам не потрібно погоджувати які-небудь питання з Українською міською адміністрацією, оскільки автодорога проходить за адміністративними межами міста», - заявив голова "Укравтодору".

За його словами, під час розробки проекту будівництва Великої кільцевої автодороги навколо Києва враховано всі санітарні норми.

«З трьох варіантів будівництва Великої кільцевої дороги навколо Києва обрано оптимальний. Згідно з вимогами, дорога 1-ї категорії має пролягати на відстані мінімум 100 м від населеного пункту, а найближча ділянка Великої кільцевої дороги навколо Києва поблизу міста Українка проходить за 450 м від населеного пункту і за 650 м від найближчого будинку (Українки - УНІАН)», - наголосив В.ГУРЖОС.

За його словами, проект передбачає зниження негативного впливу на довкілля. Зокрема, встановлять шумозахисні екрани, очисні споруди, відбуватиметься регулярний моніторинг довкілля тощо.

Як повідомляв УНІАН, депутати міської ради Українки виступають проти будівництва Київської окружної дороги на території міста.

За словами секретаря міськради Українки Наталії КАСЯНОВИЧ, проект кільцевої дороги потрібно переглянути, оскільки він не враховує генеральний план забудови Українки, що унеможливлює подальший розвиток міста. Крім того, будівництво кільцевої дороги завдасть серйозної шкоди екології Українки. «Територія, на якій планується проходження дороги, у стратегії міста і генеральному плані визначена як масштабний проект «Українка-2», яким передбачається будівництво багатоповерхового житлового району, паркової зони та території для розвитку туристичної інфраструктури», - додала секретар міськради.