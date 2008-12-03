УЄФА попередила «Металіст»

Харківський "Металіст" виступив з офіційним зверненням до своїх уболівальників, проінформувавши їх про те, що УЄФА винесла попередження команді через недозволені дії фанатів.

"На факс футбольного клубу "Металіст" прийшов лист з штаб-квартири УЄФА, яка базується в швейцарському місті Ньйоні. У цьому листі УЄФА повідомляє керівництво клубу про те, що 18 вересня на виїзному матчі в Стамбулі "Бешикташ" — "Металіст" наші уболівальники на 88-ій хвилині запалили два файери. Рішення УЄФА було наступним: попередити футбольний клуб "Металіст", за повторні подібні дії буде вжито штрафних санкцій", — йдеться в зверненні "Металіста".

Чемпіонат.ру