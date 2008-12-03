Кабмін обмежив термін підготовки проектів за фінансування МФО -1 рік

Кабінет міністрів ухвалив рішення про 12-місячне обмеження термінів підготовки проектів, реалізацію яких планується здійснювати з використанням коштів міжнародних фінансових організацій (раніше цей термін міг становити 28-30 міс).

Як повідомляється на сайті уряду, відповідну постанову №1027 «Про порядок ініціації, підготовки і реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, які підтримуються міжнародними фінансовими організаціями» було ухвалено на засіданні Кабміну 26 листопада.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства економіки України, введення в дію цієї постанови відповідає невідкладним потребам як МФО, так і України у забезпеченні ефективного залучення і використання інвестиційних ресурсів для розвитку і дасть новий поштовх для розвитку плідної співпраці між Україною і Світовим банком.

Міністр економіки України Богдан ДАНИЛИШИН повідомив, що в контексті розвитку і поглиблення двосторонньої співпраці Україна пропонує СБ розглянути можливість надання фінансової підтримки з боку банку в сфері енергетики і енергозбереження, розвитку транспортної інфраструктури, зокрема поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг Київ-Чернігів-Нові Яриловичі; Кіпті-Глухів-Бачівськ; Київ-Харків-Довжанський; Київ-Луганськ-Ізварино; Київ-Чоп; Київ-Ковель-Ягодин; Харків-Щербаківка; будівництво і капітальний ремонт доріг: Харків-Красноград-Перещепино-Новомосковськ; Дніпропетровськ-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка; будівництво і поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг, які з’єднують пункти пропуску через державний кордон з містами України, в яких передбачається проведення заходів фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

За даними Мінекономіки, Україна ініціює і готує 4 інвестиційних проекти розвитку інфраструктури, що дозволить залучити додаткові ресурси в сферу енергетики і транспорту на загальну суму близько 1,4 млрд. доларів США.

Україна розраховує на проведення переговорів зі СБ і затвердження Радою директорів банку до 30 червня 2009 року наступних проектів: «Поліпшення автомобільних доріг і безпеки руху»; «Реабілітація гідроелектростанцій»; «Реабілітація і розвиток системи електропостачання м. Києва»; «Підвищення пропускної спроможності залізничного напрямку Знам’янка-Джанкой».

У 2008 році портфель проектів СБ, які знаходяться на всіх стадіях проектного циклу (ініціація, підготовка і реалізація) досяг майже 3,5 млрд. доларів США. В активній фазі реалізації знаходилося 9 інвестиційних проектів на суму 817,517 млн. дол. США, а також 1 системний проект «Друга позика на політику розвитку».

У вересні-жовтні поточного року ухвалено закони про ратифікацію угод за трьома інвестиційними проектами за підтримки коштів СБ, що дозволяє розпочати реалізацію 2 інфраструктурних і 1 інституційного проектів на загальну суму 390 млн. дол.

Нагадаємо, що Рада директорів Світового банку 23 грудня планує схвалити рішення про виділення Україні 500 млн. доларів. Ця сума є третім траншем СБ на політику розвитку, кошти будуть призначені для покриття дефіциту Державного бюджету.