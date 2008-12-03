По Дніпропетровщині пройде платний автобан ”Європа-Азія”

У 2009 році в Дніпропетровській області буде створений проект платного автобану в рамках міжнародного транспортного коридору "Європа-Азія". Про це УНІАН повідомили в прес-службі Дніпропетровської облдержадміністрації.

Довжина автобану на території регіону становитиме 260 км. До будівельних робіт планується залучити підрядні організації Дніпропетровської області.

Проект розрахований на залучення великих інвестицій, сума яких уточнюється. На даний момент завершується розробка техніко-економічного обгрунтування для ділянки транснаціонального транспортного коридору і необхідної дорожньої інфраструктури.

Будівництво автобану включене у програму підготовки до проведення футбольного чемпіонату Євро-2012. Це дозволить в найкоротші терміни одержати той результат, який очікується по транспортних розв`язках до Євро-2012.