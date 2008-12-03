Мер Донецька: держава не виділяє кошти на підготовку до Євро-2009

Мер Донецька Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО закликає "не ідеалізувати" підготовку до чемпіонату Європи з футболу серед юнаків 2009 року (Євро-2009), оскільки держава не надає проекту фінансової підтримки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав 2 грудня в Донецьку на презентації маркетингової програми чемпіонату, матчі якого пройдуть у Донецьку та Маріуполі.

"Я хотів би, щоб ми не ідеалізували підготовку до Євро-2009. Тому що коли цього року в Донецьку проходив турнір ім. Баннікова, і якби ми не привезли туди школярів, не привезли туди організовано людей, то були б порожні трибуни", - сказав О.ЛУК’ЯНЧЕНКО. При цьому він висловив побоювання, що подібна ситуація може скластися "й на молодіжному чемпіонаті".

"Я хотів би, щоб це було враховано й записано, за рахунок чого. На сьогоднішній день із держбюджету жодної копійки на цей чемпіонат не передбачено. За найскромнішими підрахунками, ми вже витратили на підготовку близько 10 млн. грн. І ще для того, щоб привести в порядок місця, де житимуть футболісти, футбольну базу, де проходитимуть змагання, підходи, під`їзди, транспорт тощо – це теж виллється в кругленьку суму", - підкреслив мер Донецька.

Він висловив пропозицію авторам маркетингової програми "закласти резерви з приводу участі школярів, молоді, вболівальників, які були б для массовки й так далі".

Крім того, на переконання мера, якщо ціна на квитки на матчі Євро-2009 становитиме від 20 до 80 грн., як закладено в маркетинговій програмі, "тоді необхідно кликати бізнес сюди й на партнерських відносинах вирішувати питання, щоб кожен, у кого до цього серце лежить, у кого душа лежить, викупив певний спонсорський пакет".

"Я хотів би, щоб ми всі разом підготували пропозиції й донесли конкретно і до УЄФА, і до Федерації футболу України, щоб не вийшло як на турнірі ім. Баннікова – все в борг, і лише через певну кількість часу розрахунок. Так не буває", - зазначив О.ЛУК’ЯНЧЕНКО.