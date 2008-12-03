Талісманом Євро-2009 стануть три фігурки шахтарів - ”донбасики”

Талісманом чемпіонату Європи з футболу серед юнаків (Євро-2009), матчі якого пройдуть у Донецьку та Маріуполі, стануть три фігурки шахтарів, яким дали ім`я "донбасики".

Як передає кореспондент УНІАН, про це в Донецьку 2 грудня на презентації маркетингової програми Євро-2009 повідомив генеральний директор компанії "Україна футбол інтернешнл" Олег ШКРЕБА.

"Особливим у питаннях маркетингової програми є талісман Євро-2009 - "донбасики", який винайдено в Донецьку. На нашу думку й на думку фахівців УЄФА, це дуже оригінальне й нове рішення в питанні вибору талісмана", - сказав О.ШКРЕБА.

Зображення талісмана було продемонстровано учасникам презентації. Талісман являє собою три фігурки, стилізовані під шахтарів (із лампочками-"коногонками" на голові).

За словами О.ШКРЕБИ, назва в талісмана "прекрасна, сонячна".

"Сама форма й сама ідея дозволяють уже зараз заявити, що, напевно, це буде дуже затребуваний і дуже комерційно успішний талісман, який користуватиметься популярністю у глядачів", - зазначив він.

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