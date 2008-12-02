Інвестора будівництва стадіону у Львові визначать упродовж тижня

Конкурсна комісія Львівської міської ради з визначення інвестора для забезпечення будівництва стадіону до Євро-2012 сьогодні приступила до розгляду комерційних пропозицій, які надали учасники конкурсу. Про це УНІАН повідомили у прес-службі міськради.

Комісія вирішила, що для прийняття остаточного рекомендаційного висновку вона вивчатиме конкурсні пропозиції протягом тижня, а також, в разі, необхідності викликатиме представників компаній, що взяли участь у конкурсі, для уточнення поданої інформації.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 1 грудня, відбулася процедура відкриття конвертів із пропозиціями в рамках проведення конкурсу щодо визначення інвестора для забезпечення будівництва стадіону у Львові. Після відкриття конвертів члени комісії вирішили зробити перерву в засіданні до 12 години 2 грудня для опису документів, що містилися у конвертах.