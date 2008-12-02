Адвокаат каже, що оглядини Тимощука у Німеччині - вигадка

Головний тренер "Зеніту" Дік Адвокаат заявив, що інформація німецьких ЗМІ про проходження медогляду Анатолієм Тимощуком в "Баварії" та зустріч з керівниками німецького клубу - це видумка німецьких ЗМІ.

"Немає фотографій - немає доказів. Вони написали, що він проходив медобстеження. Я не вірю цьому! Медобстеження не робиться без згоди клубу, що володіє правами на гравця. Німці в "Зеніт", наскільки мені відомо, нічого не надсилали. Думаю, те, що написала німецька преса, - неправда", - заявив Адвокаат в інтерв`ю виданню "Советский спорт".

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