Літак з грецьким «Олімпіакосом» не зміг приземлитися у Харкові

Літак з командою грецького футбольного клубу «Олімпіакос» через густий туман сьогодні не зміг приземлитися в Харківському аеропорту.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в аеропорту, у даний час видимість в районі міського аеропорту становить близько 800 метрів, тоді як нормою є 1000-1200 метрів.

Замість очікуваного прильоту до Харкова об 11.00, літак з Афін о 11.43 приземлився в міжнародному аеропорту “Бориспіль” на Київщині.

У Донецьку, аеропорт якого міг би виступити запасним для прийому літаків, що прибувають до Харкова, сьогодні також складні погодні умови.

Очікується, що погодні умови поліпшаться, і в другій половині дня Харківський аеропорт зможе приймати літаки, повідомив співрозмовник агентства.

Довідка УНІАН. Матч групового турніру Кубку УЄФА між «Олімпіакосом» і харківським «Металістом» має відбутися в середу, 3 грудня, на стадіоні «Металіст» у Харкові.

На сьогодні на 17.00 запланована прес-конференція головного