На підготовку доріг до ЧЄ-12 у 2009 р. планується вкласти 8,8 млрд. грн.

У 2009 році в дорожню галузь України в рамках підготовки до чемпіонату Євро-2012 планується вкласти 8,8 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив голова «Укравтодору» Вадим ГУРЖОС.

За його словами, планується, що з цієї суми з держбюджету надійде 3,21 млрд. грн., з інших джерел – 5,6 млрд. грн. Всього планується побудувати, реконструювати й провести капремонт на 1017 км автодоріг у 2009 р., зазначив В.ГУРЖОС.

Загалом, за його даними, на всю програму підготовки дорожньої галузі до Євро-2012 необхідно 42,7 млрд. грн., із них 15,78 млрд. грн. бюджетних коштів, зокрема із залученням кредитних коштів у сумі 12,9 млрд. грн. Кошти інвесторів на концесійних умовах – 13,98 млрд. грн.

Зокрема, в рамках підготовки до чемпіонату необхідно побудувати 301 км нових доріг, реконструювати 80 км існуючих і відремонтувати 4206 км доріг.

Як зазначив В.ГУРЖОС, при цьому тільки 2 дороги будуються під проведення Євро-2012 – Львів-Краковець і Велика окружна навколо Києва, решта доріг будується не стільки до чемпіонату, скільки для покращення транспортного сполучення.

Нагадаємо, постановою Кабміну від 16 жовтня №937 у 2009 р. передбачено фінансування дорожньої галузі з підготовки до Євро-2012 у розмірі 3,22 млрд. грн.

На 2008 р. у рамках підготовки до Євро-2012 заплановано виконати дорожніх робіт на суму 2,458 млрд. грн. із Держбюджету.