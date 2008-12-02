Аеровокзал львівського аеропорту проектуватиме українська компанія

Проектувати аеровокзал львівського аеропорту до Євро-2012 буде українська компанія з іноземними інвестиціями «Тебодін Україна».

Як передає кореспондент УНІАН, 1 грудня у приміщенні аеропорту «Львів» відбулося засідання тендерного комітету із закупівлі робіт з виготовлення проектної документації на будівництво аеровокзалу ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» за кошти державного бюджету. У відкритому засіданні тендерного комітету взяли участь представники Львівської ОДА, Львівської міської ради та Міністерства транспорту і зв‘язку.

Як повідомив журналістам національний координатор з підготовки аеропортів до Євро-2012 Кирило ПОЛІЩУК, під час засідання відбувся остаточний розгляд пропозицій чотирьох компаній із семи учасників, які пройшли кваліфікаційний відбір та були допущені до процедури оцінювання тендерних пропозицій. З чотирьох претендентів дві компанії є резидентами України, дві інші - з Чеської Республіки та Хорватії.

«За результатами оцінювання, переможцем було визнано українську компанію з іноземними інвестиціями «Тебодін Україна», яка надала найбільш привабливі пропозиції по вартості, термінах виконання робіт (до 6 місяців) та практичним досвідом впровадження аналогічних проектів. Керівництво аеропорту «Львів» та громадськість міста сподіваються на плідну результативну співпрацю з переможцем, належну реалізацію програми підготовки до фінальної частини Євро-2012», - зазначив К.ПОЛІЩУК.