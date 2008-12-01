У Львові відкрили конверти з пропозиціями по стадіону

Сьогодні, 1 грудня, відбулася процедура відкриття конвертів із пропозиціями в рамках проведення конкурсу щодо визначення інвестора для забезпечення будівництва стадіону у Львові. Після відкриття конвертів члени конкурсної комісії прийняли рішення зробити перерву в засіданні до 12 години 2 грудня, повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міськради.

За цей час буде здійснений опис документів, що містилися у конвертах і завтра конкурсна комісія збереться, щоб розглянути безпосередньо конкурсні пропозиції.

Конкурсна комісія прийняла рішення звернутися до відповідних органів УМВСУ та СБУ у Львівській області з метою перевірки компаній, що взяли участь у конкурсі.

Нагадаємо, що до 20 листопада включно тривав конкурс з визначення інвестора для забезпечення будівництва стадіону у Львові. На конкурс було надано 6 пропозицій від таких компаній, як ВАТ "Галбуд", ВАТ "Проектно-будівельне підприємство "Азовінтекс", ТзОВ "Єдітепе-Україна", ТзОВ "De.Be.Co", ТзОВ "Хока-Україна" та Консорціум компаній FTF Architectes, Groupe Vinci Construction, George Washington Financial Corporation.