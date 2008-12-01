УЄФА знизила ризики будівництва стадіону у Львові

Експерти УЄФА знизили ризик будівництва стадіону у Львові з «високого» (помаранчевого) до «помірного» (жовтого). Такими є результати звіту Департаменту «ЄВРО 2012» міської ради інспекції УЄФА, що відбувся 27 листопада у Києві, повідомили УНІАН сьогодні у прес-службі Львівської міськради.

За словами директора Департаменту «ЄВРО 2012» Олега ЗАСАДНОГО, експерти УЄФА позитивно відреагували на повідомлення про початок будівництва стадіону, підписання угоди з генпідрядником «Азовінтексом», а також створення «Дирекції з будівництва стадіону», яка виконуватиме функції служби замовника.

Він додав, що саме ця пророблена робота стала причиною рішення УЄФА зменшити ризики будівництва стадіону до Євро-2012 у Львові.